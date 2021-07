GUÉNETTE (née AUBERT)

Ginette



À Montréal, le 7 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Ginette Aubert, épouse de feu Denis Guénette.Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Claude) et Hélène (Gabriel), ses deux petits-enfants: Alexandre (Caroline), Amélie (Guillaume) et ses arrière-petits-enfants: Michaël, Élena, Xavier et Flora, proches parents et amis.La famille accueillera parents et amis au :Propriétaire Rive-Nord: Patrick Lajeunesse 514-770-9770 / 450-665-9770le dimanche 18 juillet 2021 de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 16h, ce même jour. N.B. Le port du masque est obligatoire.