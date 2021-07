VALIQUETTE, Micheline



Au CHSLD Chevalier de Lévis à Longueuil, le 5 juillet 2021, est décédée Mme Micheline Valiquette, fille de feu M. Jérémie Édouard Valiquette et de feu Mme Louisa Beauchesne, épouse de feu M. Lionel Fontaine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Maureen et François (Louise), ses petits-enfants Marie-Ève, Kathleen, Ludovic et Anaïs, ses arrière-petits-enfants Lily et Logan, ses frères Lucien (Louise) et Jean-Guy (Reine) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s dont Cathy Clarke.La famille vous accueillera le dimanche 18 juillet 2021 de 14 h 00 à 18 h 00 (50 personnes en alternance) à la :Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 18 h 00 en toute intimité.