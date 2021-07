CANTIN, Gilles



Le 25 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Cantin, fils de feu M. Aimé Cantin et de feu Mme Malvina Paradis.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Gisèle Hogue Cantin, ses trois enfants Michel (Louise), Raymond (Karl), Claudine (Gilles), ses trois petits-enfants et leur conjoint, ses quatre arrière-petits-enfants et un à venir.Remerciement pour les services au CLSC Catari pour leurs bons soins, au Dr Romeus Cata et Dr Laurent Boisvert ainsi qu'à l'hôpital Charles Lemoyne et tout particulièrement à Chantal Boivin pour son dévouement bien au-delà de son mandat.Un don pour la Sclérose Pulmonaire serait grandement apprécié.La Maison Darche / 450-463-1900