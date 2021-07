BOUTHOT, Gilles



À Montréal, le 28 juin 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gilles Bouthot.Fils de Arsène Bouthot et Juliette Laforce, il laisse dans le deuil famille et amis.Une cérémonie en présence des cendres aura lieu le lundi 26 juillet de 13h à 15h chez Actuel services funéraires au 4500 rue de Verdun.La famille tient à remercier la Dr Pelletier et les employés de l'Hôpital de Verdun pour les bons soins rendus.