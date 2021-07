TOBIN (DESJARDINS)



GéraldineC'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de Géraldine "Gigi, Gerry" Tobin, survenu le 23 juin 2021, à l'hôpital Pierre Le Gardeur à Terrebonne, Qc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude et Sylvie Desjardins, ses petits-enfants Joanie, Simon et Sophie Veilleux, ses bébés Jacob et Julianne, ses belles-soeurs Rita et Monique, son amie Jacqueline Magnan ainsi que plusieurs amis, neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances en présence des cendres, à la paroisse St-Paul L'Ermite à Repentigny, samedi matin le 31 juillet 2021 à 10h. Une célébration religieuse suivra en sa mémoire à 11h.