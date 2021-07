GIBEAULT, Denise



À Laval, le 7 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Gibeault, épouse de feu M. Réjean Alarie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Anik Brunet) et Chantal (Guy Hébert), ses petits-enfants Ludovic et Magalie, son frère Marcel (Pauline Lambert), son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 17 juillet à 14h, en l'église Saint-Pierre, 520, boul. Bourassa, Saint-Jérôme, Qc, J7Y1X9, suivies de l'inhumation des cendres au cimetière de Saint-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de la Cité de la Santé.