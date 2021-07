LAFORTUNE, Marguerite

(née Forest)



Notre belle Marguerite, nous a quittés le 27 juin à l'âge de 98 ans. Elle était une femme remarquable, pleine d'amour, de douceur et de bonté.Épouse de feu Fernand Lafortune, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, feu Denis, Gérald, Suzanne, feu Michel, Marie-France et Jacinthe ainsi que leurs conjoints.Elle manquera aussi aux petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi qu'aux parents et amis.Vous êtes invités à venir lui rendre hommage, le samedi 17 juillet de 10h à 14h au:www.complexefunerairejeancomtois.caLes funérailles suivront à 14h en l'église de L'Assomption. Inhumation au cimetière de St-Gérard-Majella.