DOYON, Normand



À Montréal, le 7 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens monsieur Normand Doyon, policier retraité de la Ville de Montréal. Il était le fils de feu Rolland Doyon et de feu dame Irène Lamothe.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Cloutier, ses enfants Richard (Françoise Bertrand), Rolland (Nathalie Derouin) et André (Sylvie Leblanc), sa soeur Danielle (Serge Lachapelle), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que ses nièces, parents et ami(e)s.Une cérémonie intime se tiendra dans la municipalité de St-Guillaume à une date ultérieure.