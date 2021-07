PARISIEN, Andrée



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Andrée Parisien, survenu le 8 juillet 2021, à l'âge de 83 ans.Elle était l'épouse de feu monsieur Pierre Viau, décédé le 13 juin 2020. Elle était la fille de feu, Louis Parisien et Rosélia Cardinal. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Sylvie), Jean (Manon), Lyne et Pierre Jr (Caroline), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que d'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de ses proches.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé :Les services funéraires ont été confiés à la: