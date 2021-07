TURCOTTE, Monique



De Terrebonne (secteur Lachenaie), le mardi 6 juillet 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Mme Monique Turcotte, épouse de feu Pierre Belcourt.Elle laisse dans le deuil ses filles Manon (Leonardo), Josée (Stéphane) et Danie (Richard), ses petits-enfants Simon, Guillaume (Elysabeth), Hugo (Vanessa), Nikola (Lu Yanne) et William (Maud), ses arrière-petits-enfants Lianna et Serena, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle vendredi 23 juillet de 10h à 12h, 14h à 17h et 19h à 22h. Elle sera inhumée au cimetière St-Simon-et-Jude le samedi 24 juillet à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Lanaudière