SÉGUIN, Gérald



À Saint-Eustache, le 12 juillet 2021, à l'âge de 71 ans est décédé M. Gérald Séguin, époux de Mme Dorys Moreault. M. Séguin fut le fondateur de Les Autobus Gérald Séguin Inc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Yanick (Stéphane Boisvert) et Janys (Jean-François Lessard), ses petits-enfants : Danka, Miko, Nathan et Maély, son frère Yves, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 19 juillet de 11h à 14h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, QC(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 19 juillet à 14h00 en l'église Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation CHU Sainte-Justine.