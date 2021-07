Afghanistan: les talibans disent s'être emparés d'un poste-frontière clé avec le Pakistan

Kandahar | Les talibans, qui mènent depuis deux mois une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, ont affirmé mercredi s'être emparés d'un poste-frontière clé avec le Pakistan, dans la province afghane méridionale de Kandahar, ce qu'ont démenti les autorités afghanes.

Un responsable des forces pakistanaises de sécurité ayant requis l'anonymat a de son côté indiqué à l'AFP que les talibans avaient «hissé leur drapeau et retiré le drapeau afghan» du poste-frontière entre les localités de Spin Boldak, en Afghanistan, et Chaman, au Pakistan.

Plusieurs habitants de la zone joints par l'AFP ont fait état d'une forte présence talibane à Vish, notamment dans les bâtiments officiels, ainsi que sur la route reliant Spin Boldak à Kandahar, la capitale provinciale.

Nos «combattants se sont emparés d'une importante localité frontalière, Vish, dans la province de Kandahar. Désormais, la route reliant Chaman, Spin Boldak et les douanes de Kandahar sont sous leur contrôle», a annoncé dans un communiqué Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans.

Les talibans «assurent tous les commerçants et les habitants que leur sécurité est garantie», a-t-il ajouté.

Le ministère afghan de l'Intérieur a de son côté affirmé à l'AFP que les forces afghanes avaient «repoussé» une tentative des talibans de s'emparer du poste-frontière près de Spin Boldak.

«Les terroristes talibans ont fait mouvement près de la zone frontalière» dans le district de Spin Boldak, mais «les forces de sécurité ont repoussé leur attaque», a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère, Tariq Arian.

Le responsable pakistanais a indiqué que les forces pakistanaises étaient «en état d'alerte élevée de (leur) côté» de la frontière et «toujours en train d'évaluer la situation».

Le Pakistan a longtemps été accusé de soutenir les talibans et de leur donner refuge.

Le point de passage que les talibans disent avoir pris relie l'Afghanistan à la province pakistanaise du Baloutchistan (sud-ouest), réputée abriter une partie de la direction des talibans, dans la ville pakistanaise de Quetta, ou recevoir les blessés talibans qui s'y font soigner.

Depuis qu'ils ont lancé début mai une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, à la faveur du commencement de retrait du pays des forces étrangères, les talibans se sont emparés de vastes portions rurales du pays et de postes-frontières clés avec l'Iran, le Turkménistan, le Tadjikistan.

Privées du crucial soutien aérien américain, les forces afghanes n'ont jusqu'ici opposé qu'une faible résistance et ne contrôlent plus essentiellement que les axes majeurs et les grandes villes, dont plusieurs sont encerclées.