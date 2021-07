Région de la Capitale-Nationale: 5320 foyers additionnel auront accès à internet haute vitesse d’ici 2022

D’ici l’automne 2022, plus de 5300 foyers additionnels de 22 municipalités de la région de la Capitale-Nationale auront accès à l’internet haute vitesse grâce à un investissement de 21,7 millions $.

• À lire aussi: Bas-Saint-Laurent: près de 39,7 millions $ pour brancher 5300 foyers

• À lire aussi: Saguenay: mobilisation pour une meilleure connexion internet

L’annonce a été faite mercredi matin par des représentants des gouvernements provincial et fédéral ainsi que de l’entreprise Vidéotron, réunis à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’Opération haute vitesse, un projet de 826 M$ visant à brancher l’ensemble des foyers du Québec au réseau haute vitesse d’ici septembre 2022. À cette fin, les gouvernements verseront des subventions à six entreprises de télécommunications – Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS – pour brancher 150 000 foyers.

Cet appui financier permettra de desservir des endroits plus éloignés et moins populeux, a expliqué le député caquiste Gilles Bélanger. « Lorsqu’un branchement dépasse environ 1500 $ par branchement, il n’y a aucune rentabilité pour les fournisseurs de service internet », a-t-il précisé. Les fournisseurs seront cependant tenus d’offrir des tarifs concurrentiels, a ajouté M. Bélanger.

D’après Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, qui détient Vidéotron, cette initiative encouragera la concurrence : « C’est vrai pour la tarification, mais c’est également vrai pour le service à la clientèle ». Selon lui, elle réduira aussi la fracture numérique, « pour que les Québécois et les Québécoises puissent avoir tous également accès à internet haute vitesse parce que c’est l’avenir et c’est notre capacité à maintenir notre productivité ».

Malgré l’objectif de couvrir l’ensemble du Québec, il pourrait rester certains endroits « orphelins », a mentionné M. Bélanger.

Essentiel pour l’économie

Plus de la moitié des foyers visés par l’opération sont situés dans la MRC de La Jacques-Cartier ; le reste est surtout concentré dans Charlevoix, Charlevoix-Est et la Côte-de-Beaupré.

Selon Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un meilleur accès à l’internet haute vitesse changera la donne surtout pour les entreprises.

« M. et Mme Tout-le-Monde, le citoyen standard, ce qui l’achale, lui, c’est la mobilité, beaucoup plus que l’internet ; il y a des cassures à peu près partout », explique le maire.

La vitesse de la connexion est plus un souci d’entreprises : « C’est indispensable si on veut avoir un parc industriel qui va marcher sur le sens du monde [...] J’ai perdu bon an mal an 7-8 emplois dû au fait que la fiabilité d’internet était moyenne », a indiqué M. Dolbec, donnant en exemple le cas d’un employé fabriquant des armoires qui devait se rendre à Québec pour télécharger ses plans.

L’effet de la pandémie

L’accès internet, « c’est absolument nécessaire pour le développement régional et pour attirer et retenir de nouvelles familles dans Charlevoix », a soutenu Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré.

« La pandémie a vraiment démontré le besoin, en région particulièrement. Si on veut être compétitif, si on veut donner de l’ouvrage à nos gens, si on veut garder nos gens en région, il faut avoir les mêmes services qu’ailleurs », a également fait valoir Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain.

ESTIMATION DE NOUVEAUX FOYERS QUI AURONT ACCÈS À INTERNET HAUTE VITESSE

MRC de La Jacques-Cartier : 2740

Fossambault-sur-le-Lac

Lac-Saint-Joseph

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Shannon

MRC de Portneuf : Moins de 10

Pont-Rouge

Communauté métropolitaine de Québec : Moins de 10

Saint-Augustin-de-Desmaures

MRC de La Côte-de-Beaupré : 475

Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-Tite-des-Caps

MRC de Charlevoix : 1175

Baie-Saint-Paul

Les Éboulements

Petite-Rivière-Saint-François

Saint-Hilarion

Saint-Urbain

MRC de Charlevoix-Est : 920

Baie-Sainte-Catherine

Clermont

La Malbaie

Mont-Élie

Notre-Dame-des-Monts

Sagard

Saint-Aimé-des-Lacs

Saint-Irénée

Saint-Siméon

À VOIR AUSSI