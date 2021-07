Mc MILLAN, Carmen



Au Centre Hospitalier de St- Eustache, le 8 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Carmen McMillan épouse de feu M. Pierre Caillé demeurant autrefois à St-Esprit.La défunte laisse dans le deuil, ses enfants ; Christine, Sylvie (Denis), Jean-Luc, ses petits-enfants; Mélissa (Patrice), Shawn, Audrey (Maxime), Rachel (Merlin) ses arrière-petits-enfants ; Mégan (Anthony), Gabryelle, sa nièce Maryse, ses frères ; Jean-Guy (Micheline), Raymond (Lise), sa soeur ; Lucie (Claude), beau-frère, belles-soeurs, autres neveux, nièces, parents et amisLa famille accueillera parents et amis le vendredi 16 juillet 2021 de 19h à 21h et samedi le 17 juillet 2021 à compter de midi à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES J0K 2R0.Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 17 juillet 2021 à 16 h à la chapelle de la résidence funéraire.Les cendres de Mme Carmen McMillan seront déposées au columbarium de la résidence funéraire.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire. Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire (excluant les travailleurs de l'entreprise de services funéraires)La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.Résidence Funéraire André Légaré Inc.www.residencelegare.com