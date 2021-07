Chacun à sa manière

À l’heure du déconfinement et de la vaccination, les pays ont leur stratégie sur le port du masque. Même au Canada, des provinces comme l’Alberta et la Colombie-Britannique ont abandonné les couvre-visages depuis le début juillet, alors qu’ils demeurent bien présents au Québec et en Ontario.

Bye les masques !

Photo AFP

Les Anglais pourront finalement dire adieu aux masques à partir du 19 juillet, qualifié de « jour de la liberté » par plusieurs.

Même s’il deviendra optionnel, le couvre-visage demeurera « recommandé » dans les endroits publics et très fréquentés.

Le relâchement de plusieurs mesures était initialement prévu le 21 juin, mais a dû être repoussé en raison de la très forte progression du variant Delta, qui continue d’inquiéter.

– Avec l’AFP

Retour à la case départ

Modèle de déconfinement et de vaccination, Israël a dû réimposer le port du couvre-visage à sa population 10 jours seulement après l’avoir abandonné, le 15 juin.

Cette décision a été prise après une recrudescence des cas liés au variant Delta dans deux écoles du pays.

– Avec la BBC

Même en plein air

Photo tirée de Twitter

​Le masque demeure obligatoire en France dans les lieux fermés, et même à l’extérieur, dans certains cas.

Plusieurs villes touristiques n’ont pas voulu prendre de risque avec le variant Delta et exigent toujours que les passants le portent dans des rues particulièrement achalandées.

C’est la règle à Saint-Malo, à Bordeaux et à Montpellier, entre autres.

Pendant ce temps, les festivaliers de Cannes ont dû être rappelés à l’ordre, car seule une minorité d’entre eux portait le couvre-visage lors des projections de la semaine dernière.

– Avec l’AFP

Tout dépend de l’État

Photo AFP

Aux États-Unis, les règles entourant le port du masque varient d’un État à l’autre, et même de comté en comté.

On peut ainsi se promener le visage à découvert partout au Texas depuis mars, mais pas au Connecticut si l’on n’est pas vacciné.

En mai, la santé publique américaine a statué que les personnes ayant reçu deux doses étaient exemptées de porter un couvre-visage, mais certains États ont depuis décrété des exceptions dans les hôpitaux ou le transport en commun.

– Avec le New York Times