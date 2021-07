Des salades-repas estivales remplies de saveurs à cuisiner sur le BBQ

Si la cuisson de la viande sur le BBQ permet une grillade exceptionnelle et goûteuse, le tofu l’est tout autant. Pour faire changement cet été, pourquoi ne pas le servir en salade? Grâce à sa fraîcheur, la salade-repas est sans aucun doute le plat idéal pour les journées de canicule!

Pour vous donner un max d’inspiration, les chefs Kimberly Lallouz et Jonathan Garnier vous proposent deux recettes de salades-repas à cuisiner sur le BBQ qu’ils ont créées de toute pièce pour agrémenter vos repas estivaux.

Quel chef a fait la meilleure recette?

Dans cette capsule estivale, tournée sous les chauds rayons de soleil, vous verrez les chefs à l’œuvre afin que la juge culinaire d’un jour, l’humoriste Mélanie Ghanimé, puisse goûter aux recettes délectables concoctées sur le BBQ et déterminer quelle est sa recette préférée. Le choix fut difficile: les mets débordent tous les deux de fraîcheur et de saveurs!

Recette #1: Salade-repas marocaine au kebab de tofu et aubergine, servie avec une sauce tahini | Par la chef Kimberly Lallouz

Les étapes de préparation:

1. Mouiller les bâtons pour les kebabs pendant 2 heures et les mettre de côté. Mélanger les épices avec de l’huile végétale pour former le mélange d’épices marocaines. Rajoutez (2 gousses) d’ail et du gingembre haché finement.

2. Préparer les kebabs; couper l’aubergine et la saler, au goût. Mettre de côté. Préparer les autres légumes et le tofu en les coupant en cubes ou en rondelles de sorte à pouvoir les enfiler sur les bâtons de kebab (répéter 3 fois).

3. Avec une brosse, badigeonner le mélange d’épices marocaines sur les kebabs.

4. Cuire les kebabs sur le BBQ (450-500 degrés) de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient bien grillés. De 4 à 6 minutes de chaque côté.

5. Dans un bol, mélanger les tomates, les cocombres, l’avocat, le jus et le zeste d’un citron, l’huile d’olive et le vinaigre de vin rouge. Sel et poivre, au goût.

6. Dans un autre bol, mélanger la salade de chou avec le yogourt, les oignons verts, le persil et la coriandre. Sel et poivre, puis mettre de côté.

7. Préparer la vinaigrette; mélanger l’ail finement haché, la moutarde de Dijon, l’eau, la sauce tahini et le jus de citron. Sel et poivre, au goût.

8. Griller les pains Naan en quartiers sur le BBQ.

9. Préparer le reste de la mise en place des garnitures; drainer les navets (10 morceaux par personne), épépiner la pomme grenade et préparer un peu de coriandre pour garnir.

10. Pour le montage des salades, chaque assiette reçoit la moitié d’un cœur de laitue coupé. Arroser avec un filet de vinaigrette. Rajouter les kebabs, la salade marocaine, la salade de chou au yogourt, le pain naan, les navets et un peu de sauce tahini pour tremper, si vous le désirez.

11. Ajouter des navets ainsi que la sauce tahini aux herbes, la pomme grenade, les quartiers de citron et les herbes fraîches. Servir.

Voici ce qu'il vous faudra pour recréer la recette de Kimberly Lallouz:

Recette #2: Salade de tofu | Par le chef Jonathan Garnier

Les étapes de préparation:

1. Préchauffer le BBQ au maximum. Dans un bol, mélanger la sauce soja, le sucre, le mélange 5 épices, la sauce piquante, le jus de lime et la sauce poisson.

2. Ajouter les cubes de tofu au mélange préparé et laisser mariner de quelques minutes à quelques heures.

3. Sur la grille du BBQ, saisir les cubes de tofu, 3 minutes de chaque côté, et les oignons verts en entier, 1 minute de chaque côté, puis les assaisonner de sel et poivre. Tailler les oignons verts en deux.

4. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients.

Vérifier l’assaisonnement.

5. Dans un bol, mélanger la vinaigrette à la salade, ajouter ensuite le quinoa, les oignons verts et les cubes de tofu. Couper des quartiers d’avocats et les déposer sur la salade. Décorer de menthe et servir.

Voici ce qu'il vous faudra pour recréer la recette de Jonathan Garnier

Les possibilités de recettes à réaliser sur le BBQ sont nombreuses: ne vous limitez pas aux classiques et explorez!

