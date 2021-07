Des vélos et des trottinettes électriques maintenant disponibles à Sherbrooke

Les résidents de Sherbrooke et les visiteurs pourront profiter de vélos et de trottinettes électriques, appelées mobipodes, dès vendredi. Neuf vélos électriques et deux mobipodes seront en location cet été au bureau de l’information touristique de Sherbrooke.

«Ça va permettre aux gens de découvrir ou de redécouvrir notre ville de façon différente», a souligné le maire de la Ville de Sherbrooke, Steve Lussier.

Cette offre sera gratuite tout l’été. Ce banc d'essai permettra de recueillir les impressions des usagers. «C’est un projet pilote, donc on veut avoir l’opinion des gens après leur essai. Ça va nous donner une idée sur où les gens veulent que les vélos se retrouvent, comment ils veulent qu’ils soient distribués», a expliqué le directeur du Centre de mobilité durable de Sherbrooke et de la Société de transport de Sherbrooke, Marc Denault.

Ce projet est un partenariat entre le Centre de mobilité durable de Sherbrooke, la société de transport de Sherbrooke, Destination Sherbrooke et Hydro-Sherbrooke. Les mobipodes sont aussi créés par la compagnie sherbrookoise Geebee.

Les locations se font sur une durée de deux heures, mais ce n'est pas tout le monde qui peut les utiliser. Les utilisateurs doivent avoir plus de 18 ans ou être âgés entre 14 et 17 ans et posséder un permis de cyclomoteur.

Le projet pilote offrira les vélos et les mobipodes gratuitement au bureau de l'information touristique de Sherbrooke jusqu'au mois d'octobre. Ils seront de retour, gratuitement toujours, à l'été 2022.