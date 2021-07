CARON, André



À Châteauguay, le 4 juillet 2021, est décédé, M. André Caron.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Manon Pelletier, ses beaux-enfants, Sédrick, Karoline et Karl Pelletier et ses frères Michel et Yvon Caron.La famille vous invite à se recueillir dimanche 18 juillet à leur domicile.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire:info@alexandrenicole.com