Équipe Québec: une victoire pour aider à patienter

Faisant preuve d’opportunisme en début de neuvième manche, les Québécois Louis-Philippe Pelletier et David Glaude ont grandement contribué à une victoire de 10 à 6 d’Équipe Québec contre les Boulders de New York, dans la journée de mercredi, à Ponoma.

• À lire aussi: Match des étoiles: Vladimir Guerrero fils marque l'histoire

• À lire aussi: Les Jays en bonne position

Cet important gain d’Équipe Québec survient au moment où le club formé d’une fusion temporaire des Capitales de Québec et des Aigles de Trois-Rivières nage encore dans le néant à savoir s’il pourra jouer à domicile d’ici la fin de la saison de la Ligue Frontier. Des nouvelles sont attendues sous peu.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que les séries prévues du 23 au 25 juillet et du 27 au 29 juillet, qui devaient avoir lieu respectivement à Trois-Rivières et à Québec, seront disputées aux domiciles des ValleyCats (à Tri-City) et des Miners (à Sussex). Un retour au Stade Canac pourrait avoir lieu le vendredi 30 juillet, mais rien n’est moins sûr.

En attendant des développements, le gérant Patrick Scalabrini a quitté temporairement son équipe, cette semaine, afin de passer un peu de temps avec sa famille au Québec. C’est donc son adjoint Pierre Arsenault qui, mercredi, dirigeait le «Fleurdelisé».

«Ç’a été une belle victoire d’équipe, a qualifié Arsenault. Pour moi, il est encore un peu tôt dans la saison pour regarder le classement, mais ça reste un match remporté contre un club qui est dans notre division.»

Avec une fiche de 19-23, Équipe Québec vient en tête de la section Atlantique, devant les Boulders (18-22) et les ValleyCats (18-22). Il s’agit d’un bel exploit, considérant que tous les matchs de la formation québécoise ont été disputés à l’étranger.

Un carrousel en deux jours

S’il y a un joueur qui traverse une bonne séquence avec Équipe Québec, c’est bien Pelletier. Encore mercredi, il a complété la partie avec trois coups sûrs, soit un simple, un double et un triple. Il ne lui manquait qu’un circuit pour compléter le carrousel. Or, Pelletier avait réussi une longue balle, la veille, dans une défaite de 4 à 3 contre ces mêmes Boulders. Il avait également obtenu deux buts volés, ses 18e et 19e larcins de la saison.

Dans la victoire de mercredi, c’est Glaude qui a brisé une égalité de 6 à 6 en début de neuvième manche, frappant un simple de deux points. Pelletier, qui avait obtenu un coup sûr plus tôt dans ce même tour au bâton, a saisi l’occasion pour croiser le marbre, tout comme Kevin Whatley. Glaude est lui-même venu marquer plus tard, profitant d’un mauvais lancer du releveur Tanner Kiest pour bondir sur la plaque payante.

«Pelletier est un gars qui surprend beaucoup, il m’impressionne, a noté Arsenault. Il mérite d’être dans la formation comme voltigeur de gauche à chaque jour. Il frappe bien, mais il fait aussi des beaux jeux dans le champ gauche. Il aime apprendre.»

«J’espère simplement poursuivre sur ma lancée, a pour sa part affirmé Pelletier, lorsque joint au téléphone. Je vois bien la balle. On a du “punch” dans le haut de la formation avec moi, [Ruben] Castro et Glaude.»

«Dans le néant»

À propos de la suite du calendrier, Pelletier estime que le long séjour aux États-Unis commence à affecter les troupes.

«C’est sûr que d’être dans le néant et de ne pas jouer à la maison, ça joue sur le moral», a-t-il avoué, refusant toutefois de se plaindre et préférant rester concentré sur la tâche à accomplir.

À propos de Scalabrini, il devrait normalement être de retour avec Équipe Québec, la semaine prochaine, durant un séjour de trois matchs à Washington.