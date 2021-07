GENIN, Pierre



Nous nous rappelons que le 10 décembre 2020 est décédé paisiblement Pierre Genin à l'âge de 62 ans. Les funérailles ont dû être reportées en raison de la COVID, mais le temps est venu de célébrer sa vie et de lui rendre un dernier hommage.Pierre était le fils adoré de Lyse Duchesneau et de Richard Genin. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses soeurs Sylvie (Pierre Charette) et Manon (Louis Brien), ses neveux et nièces Anne-Marie (David), Sophie (Kevin), Louis-Antoine et Thomas, sa petite-nièce Eleanor, ses petits-neveux Jack et William, ainsi que tous les membres de sa famille élargie.Prière de faire parvenir vos témoignages sur la page nécrologique de Voluntas :La famille tient à réitérer ses remerciements au personnel de la Résidence Bellagio et du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de la Montérégie pour les bons soins prodigués au cours des dernières années.Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation Papillon.Un rassemblement aura lieu le mercredi 21 juillet de 14h à 16h, suivi d'une cérémonie à 16h, au :4695, BOUL. ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, QC H9H 2A7