Grève des ingénieurs: des travaux routiers pourraient subir un impact

Une grève des ingénieurs du gouvernement du Québec pourrait avoir un impact important sur plusieurs chantiers routiers de la région, notamment sur le pont Pierre-Laporte et sur l’autoroute Henri-IV.

Les membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) ont voté dans une proportion de 89% à la faveur d’une grève de soir, de nuit et de fin de semaine dès vendredi.

L’APIGQ représente l'ensemble des 1 650 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

« On part en grève à la suite du refus du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du rapport Gendreau sur la question de l’expertise interne en génie. Le comité a duré près d’un an et on se sent trahi. C’est inacceptable », se désole le président de l’APIGQ, Marc-André Martin.

En 2017, au sortir d’une grève de trois semaines, l’APIGQ s’était entendue avec le gouvernement du Québec pour soumettre à un tiers indépendant la question de l’expertise interne. Conjointement, les deux parties ont mandaté le juge de la Cour d’appel Paul-Arthur Gendreau afin de présider le comité d’expert.

« On n’a pas signé pour rien. On est exactement à la même place en ce moment », ajoute M. Martin.

Sans évaluer les impacts à venir sur les différents chantiers, le syndicat affirme que cette grève accentuera la congestion routière. À plusieurs endroits, des ingénieurs sont nécessaires la nuit et la fin de semaine.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Dans la région de Québec, le pont Pierre-Laporte reste un chantier qui bouscule les habitudes des automobilistes. Les travaux sur Henri-IV ont aussi un impact important. La prochaine fermeture partielle du pont Laporte est prévue le 8 août.

Des demandes d’ajout à l’entente sur les services essentiels auraient été déposées. Le MTQ n’a pas encore répondu à nos questions.

Échu en 2015, le dernier contrat de travail a été réglé après un peu moins de trois ans de négociations, des moyens de pression et une grève de trois semaines. Cette entente de cinq ans a pris fin en mars 2020.