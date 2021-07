La France demeure une inspiration

Pour les Québécois, la France est d’abord le pays de leurs ancêtres. Et malgré le passage du temps, elle demeure au fond de nous-mêmes la mère-patrie.

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, au moment des retrouvailles franco-québécoises, son appui a été précieux. Nous connaissons tous le magnifique Vive le Québec libre du général de Gaulle, le 24 juillet 1967. Il ne faut pas oublier non plus l’appui diplomatique constant de la France au Québec, au point même où elle affichait clairement, en 1995, sa volonté de reconnaître l’indépendance, si nous avions voté en sa faveur.

Rares sont les peuples qui se présentent devant la possibilité de l’indépendance avec un tel allié.

Résistance

Mais la France traverse aujourd’hui une période difficile.

La France, qui est naturellement portée aux excès politiques, et qui sait transformer n’importe quel sujet en querelle idéologique et métaphysique, traverse très difficilement la pandémie.

Plus encore, une insécurité ravageuse s’impose dans des quartiers toujours plus nombreux qui se dérobent à la fois au droit et à l’identité française.

Les Français se sentent de plus en plus étrangers chez eux.

Mais la France demeure, quoi qu’en disent les cyniques, davantage qu’une nation : elle représente aussi une certaine idée de la civilisation occidentale, cent fois préférable à celle qu’en proposent les États-Unis.

Sur le plan politique, par exemple, la France défend un modèle de citoyenneté qui rassemble les hommes dans un monde commun plutôt que de les condamner à la dispersion en identités communautaristes. Elle refuse l’enfermement de chacun dans son origine raciale, et mise sur un monde basé à la fois sur la nation et la quête de l’universel plutôt que sur l’obsession de la couleur de la peau.

De même, alors que l’Amérique du Nord connaît une nouvelle poussée puritaine qui l’amène à diaboliser les rapports entre les sexes, comme si le désir d’un homme pour une femme était nécessairement prédateur et celui d’une femme pour un homme signe d’aliénation, la France croit encore au caractère fécond de la séduction.

Elle résiste presque spontanément à des théories loufoques comme celle de la masculinité toxique et les différentes lubies à la mode qui contestent l’existence du masculin et du féminin au nom de la fluidité du genre.

Oui, la France résiste au racialisme et au wokisme. Et sa résistance est féconde parce qu’elle s’ancre dans sa culture, dans sa manière d’être et d’habiter le monde.

Beauté

La France est belle. Il y aurait tant à dire sur le sens de l’amitié des Français, sur leur art de la conversation, sur la richesse de leurs terroirs face à la malbouffe américaine et son industrie des saveurs artificielles, sur la beauté naturelle de ses territoires travaillés par la main humaine au fil de l’histoire, sur ces mille choses qui font de ce pays une inspiration.

Aujourd’hui, c’est le 14 juillet. Et avec tous ces Québécois qui sont, d’une manière ou d’une autre, Français de cœur, j’aimerais souhaiter à nos cousins une bonne fête nationale.