Le milieu des affaires demande la réouverture de la frontière

Plusieurs organisations du milieu des affaires réunies mercredi à l’aéroport Montréal-Trudeau ont demandé au gouvernement fédéral de permettre la reprise des vols internationaux et la venue de touristes étrangers dans la métropole.

«Assez, c’est assez, on ne peut plus attendre encore plus longtemps!» a clamé Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal.

Il estime que les entreprises du secteur touristique ont attendu suffisamment longtemps, et que le gouvernement doit agir pour déployer un plan rapidement.

Selon lui, bien que la vaccination progresse au Canada, le pays est en retard dans sa relance de l’industrie touristique, comparativement aux autres pays du G7.

«Il y a un risque compétitif: les visiteurs vont choisir d’autres destinations», a-t-il menacé.

De son côté, Michel Leblanc, PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, exige que la frontière canado-américaine soit rouverte le 21 juillet pour ceux ayant reçu deux doses de vaccin. Il demande également que les visiteurs des pays avec des taux de vaccination élevés puissent rentrer au Canada.

«C’est le moment d’avoir de la solidarité. On nous a demandé d’avoir de la solidarité envers le système de santé depuis des mois. Tous les Canadiens ont fait des sacrifices. Aujourd’hui, ce n’est pas une question de sacrifices, c’est une question de bon sens», a estimé M. Leblanc.

D’après les représentants du milieu des affaires, la saison estivale serait compromise si le gouvernement canadien n’agissait pas immédiatement.

PDG d'Aéroports de Montréal, Philippe Rainville craint qu’une annonce trop tardive mène à une situation chaotique lors de l’entrée de visiteurs au pays.

«Nous devons savoir quand les ressortissants étrangers complètement vaccinés seront les bienvenus au Canada afin que nous puissions bien préparer leur arrivée. Le gouvernement doit nous fournir le temps de nous préparer», a-t-il anticipé.