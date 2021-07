Le nouveau défi d’Élizabeth Giguère

La meilleure marqueuse de l’histoire de l’Université Clarkson transfert d’université pour jouer sa dernière saison à Minnesota Duluth.

La pandémie aura quand même eu des aspects positifs pour certains athlètes. En raison de tous les chamboulements liés à la COVID-19, les dirigeants de la NCAA ont décidé de donner une année d’éligibilité additionnelle pour les sports d’hiver en plus d’offrir la possibilité aux athlètes de transférer d’université sans pénalité. Une occasion qu’Élizabeth Giguère n’allait pas louper.

«Je vois ça comme un gros bonus. Je pensais que mon stage universitaire était terminé l’an dernier et la décision de la NCAA m’a fait réfléchir sur ce que je désirais vraiment. Je me suis dit qu’un changement d’air serait bénéfique pour cette année ultime», précise l’athlète de Québec.

Une carrière prolifique

L’ancienne des Titans de Limoilou peut quitter les Golden Knights avec le sens du devoir accompli. Elle a remporté le championnat national à sa première saison en inscrivant le but gagnant en prolongation en plus de connaitre la meilleure saison recrue de l’histoire de l’institution. Au terme de sa carrière à Postdam, dans l’état de New York, elle est devenue la meilleure pointeuse de l’université en plus de recevoir le trophée Patty Kasmaier en 2020, remis à la meilleure joueuse du circuit universitaire américain. Le choix de Giguère de changer d’université ne s’est pas fait de gaieté de cœur.

«C’est simplement quelque chose que j’ai besoin de faire. J’ai passé quatre très belles années à Clarkson et je n’ai aucun regret. C’était difficile de l’annoncer à l’organisation et ils étaient déçus de mon départ. Pour mes coéquipières, elles comprenaient mes motivations et mon désir de partir. J’ai fait le tour de ce que pouvais accomplir là-bas.»

Un nouveau départ

Avec son baccalauréat en poche, l’athlète de 24 ans avait quelques possibilités de nouvelles destinations pour sa dernière saison universitaire. C’est finalement les Bulldogs de l’Université Minnesota Duluth qui auront la chance de pouvoir compter sur la productive attaquante.

«Il y avait quelques options et je devais choisir une université d’une autre conférence. Duluth est vraiment une belle ville. Ce n’est pas trop gros, c’est juste parfait. Je désire possiblement commencer une maîtrise en administration des affaires et ils ont une solide équipe. Les Bulldogs ont perdu en demi-finale nationale l’an dernier. L’année pandémique a été très difficile sur la motivation et je suis très enthousiaste pour cette nouvelle chance. Je veux en profiter au maximum», mentionne celle qui a officialisé son départ il y a un mois.

La formation nationale toujours dans les plans

Si la pandémie a donné une dernière chance à la hockeyeuse pour sa carrière universitaire, elle a un peu diminué ses chances de se faire valoir avec l’équipe canadienne senior.

«L’annulation du championnat mondial en raison du coronavirus n’a vraiment pas été une bonne nouvelle. J’ai seulement joué deux parties avec la formation. Ce n’est pas un très gros échantillon pour faire mon évaluation. Je reste positive et il n’y a aucun doute que je désire faire partie de cette équipe dans le futur.»

