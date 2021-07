Banque du Canada: le taux directeur demeure inchangé

Le taux directeur est demeuré inchangé, la Banque du Canada ayant annoncé son maintien à 0,25 % mercredi.

Le taux directeur est à sa valeur plancher depuis mars 2020, mois au cours duquel le Canada a plongé à son tour dans la plus importante pandémie en un siècle.

Selon la banque centrale, l’économie mondiale reprend de la vigueur et la vaccination contre la COVID-19 va bon train, du moins dans les pays industrialisés, ce qui donne de l’espoir malgré la présence de variants très contagieux.

«Au Canada, la troisième vague de la pandémie a freiné la croissance au deuxième trimestre. Toutefois, la diminution du nombre de cas, les progrès de la vaccination et l’assouplissement des restrictions laissent entrevoir un fort redressement durant la seconde moitié de l’année. La Banque s’attend maintenant à une croissance du PIB d’environ 6 % en 2021 – un rythme un peu plus lent que prévu en avril –, mais elle a revu à la hausse sa projection pour 2022, qui atteint 4,5 %, et anticipe une croissance de 3,25 % en 2023», a-t-on expliqué mercredi.

La Banque croit que la consommation sera la bougie d’allumage de la reprise économique.

«Nous prévoyons par contre un léger recul de l’activité sur les marchés du logement par rapport aux sommets historiques atteints. La demande internationale plus forte devrait soutenir une solide reprise des exportations. La hausse de la demande intérieure et étrangère, ainsi que l’amélioration de la confiance, stimuleront les investissements des entreprises», a-t-on soutenu, notant au passage un rebond de l’emploi malgré une reprise plus ou moins forte selon les secteurs d’activité.

«Nous restons engagés à maintenir le taux directeur à sa valeur plancher jusqu’à ce que ces capacités excédentaires se résorbent, de sorte que la cible d’inflation de 2 % soit atteinte de manière durable, a indiqué la banque centrale. Selon la projection de juillet de la Banque, cela se produirait au cours de la seconde moitié de 2022.»

