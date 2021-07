Les climatiseurs seront permis dans les chambres des résidents en CHSLD

L’installation de climatiseurs portatifs sera dorénavant permise dans les chambres des résidents du CHSLD des Pensées, situé dans l'arrondissement de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a fait savoir la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, mercredi.

Le cri du cœur lancé la semaine dernière, sur les ondes de TVA Nouvelles, par une famille, a fait écho jusqu’au bureau de la ministre et s'est elle-même assurée auprès des autorités régionales de la santé, que la volonté des résidents et de leur famille sera respectée.

Selon son cabinet ministériel, les directives sont claires: «les CHSLD doivent minimalement offrir des zones refuges où les résidents peuvent aller se rafraichir et les personnes qui y sont hébergées, peuvent avoir un climatiseur dans leur chambre même si l'établissement est équipé d'un système de climatisation central», comme c'est le cas au CHSLD des Pensées.

De plus, les frais associés à l'installation et l'entretien de l'appareil seront couverts par le gouvernement dans une zone jugée acceptable comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Je vous rassure, il n'y a aucune politique interdisant l'installation de climatiseurs dans les chambres. Chaque situation doit faire l'objet d'une évaluation et si on en vient à la conclusion que l'installation d'un climatiseur est nécessaire, on va le permettre comme on l'a déjà fait. On va tout faire pour améliorer le confort d'un résident», a indiqué le directeur de la logistique et des services techniques du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mario Dubois.

«Ça pourrait arriver dans différentes circonstances, par exemple si un résident souhaite garder sa porte fermée, que l'on doive procéder à des ajustements, mais ça ne m'inquiète pas. Je ne pense pas avoir beaucoup de demandes en lien avec cet établissement-là», a spécifié M. Dubois.

La famille qui prétendait s'être vu interdire l'installation d'un climatiseur sans pouvoir obtenir d'explications est satisfaite des réponses de la ministre Blais.

«Je suis contente que Mme Blais nous ait entendus. Je suis satisfaite, mais je suis quand même curieuse de voir si va fonctionner quand on aura de grosses chaleurs», a mentionné un membre de la famille de deux aînés qui résident dans le CHSLD de Pensées.

Des travaux ont été réalisés dans neuf CHSLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des dernières années pour permettre l'ajout d'une climatisation permanente.

Deux autres projets sont en cours de réalisation.