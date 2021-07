Les Jays en bonne position

Les récentes acquisitions du directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, afin de donner au gérant Charlie Montoyo une meilleure qualité de releveurs, permettent aux partisans d’envisager la deuxième tranche du calendrier avec optimisme.

La défaillance des releveurs a coûté cher à Toronto au cours de la première moitié de la saison. Avec l’ajout d’Adam Cimber et de Trevor Richards et la présence de Jordan Romano et de Tim Mayza, Montoyo compte sur cinq solides releveurs.

Et si Julian Merryweather pouvait revenir en forme, ce serait un gros plus !

Avec le retour en forme de George Springer, Montoyo peut également compter sur quatre voltigeurs de grande qualité puisque Lourdes Gurriel fils, Randal Grichuk et Teoscar Hernandez sont toujours là tandis que le vétéran Corey Dickerson, un frappeur gaucher, devrait être disponible pour le dernier droit.

Les Jays ont dû échanger le jeune Rowdy Tellez, mais il n’avait plus vraiment sa place au sein de la formation.

L’avant-champ est plus que respectable avec les étoiles Vladimir Guerrero fils, Marcus Siemen et Bo Bichette, tandis que Cavan Biggio semble avoir retrouvé ses repères.

Derrière le marbre

Reste le poste de receveur.

Reese McGuire connaît un regain de vie en attaque et sa défensive est très bonne. On ne peut en dire autant de Danny Jansen, mais les jeunes Riley Adams et Gabriel Moreno ne sont pas prêts. Quant à Alejandro Kirk, guéri, il devrait bénéficier d’une demi-saison aux niveaux AAA ou AA.

L’acquisition d’un receveur d’expérience ne serait pas superflue pour les derniers mois de la campagne.

Les partants ?

Hyun Jin Ryu et Robbie Ray sont les deux meilleurs partants des Jays et le jeune Alex Manoah est rempli de talent. Ross Stripling complète un quatuor d’artilleurs acceptable, mais du renfort ne serait pas à dédaigner.

Avec une relève renflouée, on pourrait tenir tête à l’adversaire, en n’exigeant pas plus de cinq ou six manches de la part des partants.

Tout cela est bien beau sur papier, mais un match se déroule sur le terrain, n’est-ce pas ?

Surprises et déceptions

Ailleurs dans les majeures, si on analyse la première tranche du calendrier, force est d’admettre que plusieurs clubs ont agréablement surpris.

Je ne connais pas beaucoup d’observateurs qui avaient prévu que les Giants de San Francisco se maintiendraient au sommet de la division Ouest de la Nationale, pas plus que les Reds de Cincinnati allaient être au deuxième échelon de la Centrale derrière les Brewers de Milwaukee.

Qui aurait cru que les Red Sox de Boston allaient dominer le classement de la division Est de l’Américaine durant la première moitié de la saison ? Je n’étais sûrement pas du nombre !

Et personne n’avait prévu que les Mets de New York trôneraient au sommet de l’Est de la Nationale.

Au chapitre des déceptions, les Yankees de New York viennent presque en tête de liste, car nombre de pseudo-experts leur concédaient, pratiquement, le championnat de la division Est avant que la campagne ne débute.

La déconfiture des Cubs de Chicago, dans la Centrale de la Nationale, vient probablement au deuxième rang, en raison de leur séquence de 11 revers en juin et en juillet.

Les Mariners de Seattle auraient dû faire bien mieux qu’une troisième place dans la division Ouest de l’Américaine et les Twins du Minnesota ont un bien meilleur club pour occuper le quatrième échelon de la Centrale.

Enfin, les Braves d’Atlanta, décimés par les blessures ainsi que les Nationals de Washington, n’ont pas encore été capables de rattraper les Mets dans la division Est.

Chez les joueurs

Et maintenant qui sont les joueurs qui ont causé les plus agréables surprises ?

Il n’y a aucun doute dans mon esprit que la palme revient à deux joueurs de l’Américaine : Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays, et Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles.

Le jeune Guerrero est un joueur transformé en raison de ses 40 livres en moins, de sa nouvelle approche au bâton, ainsi que pour son jeu nettement amélioré en défensive au premier coussin.

Quant à Ohtani, le Japonais ne cesse de faire écarquiller les yeux en raison de ses prouesses comme frappeur et de son excellence au monticule.

LE BON CHOIX DE BRADY

Tom Brady a toujours porté l’uniforme bleu-blanc-rouge des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dans la NFL, jusqu’à la saison dernière, mais au début de sa carrière, il a failli porter un autre uniforme avec les mêmes couleurs : celui des Expos de Montréal. En 1995, avant de devenir champion du Super Bowl (7 fois) Brady était un jeune homme de 17 ans qui brillait sur la scène sportive, et pas juste au football. Il était tellement polyvalent qu’il attirait également les regards au baseball, comme receveur. Brady dans la MLB ? Il est apparu sur le radar des Expos, qui l’ont sélectionné au 18e tour lors du repêchage amateur de 1995. Il a choisi le football et force est d’admettre qu’il a fait le bon choix !

MATCH DE FOU...

Les Tyrans AAA de Gatineau affrontaient les Patriotes Noirs de la Rive-Sud dans un programme double au parc Sanscartier. Le premier lancer du match initial a été effectué sur le coup de midi, le dimanche 20 juin dernier. La partie a pris fin presque cinq heures plus tard sur le coup de 16 h 45. Une joute longue, ce n’est pas inusité. Le hic ? C’est le pointage. Un verdict nul de... 22 à 22. La rencontre a été arrêtée en 10e manche d’un commun accord par les entraîneurs des deux clubs qui venaient de disputer trois manches supplémentaires. « On avait un autre match à jouer après ! Au lieu de jouer sept manches, on en a joué seulement cinq », explique le gérant Alex Vaillancourt.

STEVE CARLTON

L’ancien gaucher des Cardinals de St. Louis et des Phillies de Philadelphie, Steve Carlton, n’était pas le gars le plus agréable à interviewer après un match. D’ailleurs, il avait délégué son receveur Tim McCarver pour répondre aux journalistes ! Mais cela n’enlève rien à Carlton, le lanceur. Il a été le dernier à passer au moins 300 manches au monticule durant une saison, soit 304 en 1980 et il revendique six matchs au cours desquels il n’a alloué qu’un seul coup sûr. Et il a été le premier à récolter plus de trois trophées Cy-Young, soit quatre en 1972, 1977, 1980 et 1982.