Les ordonnances d'évacuation se poursuivent en Colombie-Britannique

Plusieurs alertes d’évacuations ont été émises dans les dernières heures en Colombie-Britannique due aux puissants feux de forêt qui font rage dans la province de l’Ouest.

La région de Thompson-Nicola a évacué une cinquantaine de résidences mercredi soir, a annoncé le district de la région. Des alertes d'évacuation dans les villages voisins d'Ashcroft et de Cache Creek ont aussi été lancées.

Le district régional de Cariboo a donné, pour sa part, l’ordre d’évacuer aux résidents de 1 074 propriétés se trouvant à proximité des Lacs Flat et Green et de 482 propriétés aux abords des Lacs Canim et Mahood.

La taille de la restriction de zone reflète le besoin continu de protéger le public dans les zones où des activités d'extinction d'incendie sont en cours, a fait savoir sur Twitter le BC Wilfire Service.

Les hôtels débordaient, ou presque à Kamloops, mercredi soir. Les personnes sous ordre d'évacuation à ce stade sont invitées à se rendre à Salmon Arm, où un centre d'accueil a été établi, sinon de rester avec des amis ou de la famille, a indiqué Scott Hildebrand, directeur administratif du district régional de Thompson-Nicola.

Environnement Canada a, par ailleurs, publié une alerte mettant en garde les habitants des provinces voisines contre la fumée qui pourrait voyager dans les prochains jours et s’installer sur la Colombie-Britannique, le Yukon et l'Alberta.

En tout, ce sont des milliers de résidences qui ont dû être évacuées en Colombie-Britannique en raison des feux de forêt.

Les forces armées canadiennes se sont déplacées dans la région de Kamloops pour prêter main-forte au BC Wildfire Service et effectuer le transport aérien du personnel, des fournitures et de l’équipement en direction et en provenance des zones touchées par les feux de forêt.