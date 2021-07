Les vendeurs de gratteux

Ça fait du bien que quelqu’un quelque part rappelle à Loto-Québec les raisons qui justifient son existence.

En effet, c’est suivant une sortie du député Sylvain Gaudreault que la société d’État annonçait le retrait de sa loterie « Record de chaleur ». Une idée d’un goût fort douteux, alors que l’on s’inquiète des changements climatiques, que la Colombie-Britannique déplore près de 600 victimes du récent dôme de chaleur et que Le Journal publiait récemment un dossier sur les morts causées par les canicules au Québec.

« Plus il fera chaud, plus vous pourriez gagner GROS ! » clamait le proverbial gratteux. Rendu là, on remercie Loto-Québec de ne pas avoir eu la même idée pour miser sur le nombre de morts quotidiens de la COVID. Quoiqu’on se prépare peut-être pour la 4e vague...

Absorber la demande

Le rôle de Loto-Québec, c’est de générer des revenus pour son actionnaire, le gouvernement du Québec, c’est vrai. Personne dans la maison aux bouliers ne semble toutefois se rendre compte que sa raison d’être est avant tout d’absorber la demande naturelle pour les jeux de hasard, afin que ça ne soit pas le crime organisé qui s’en empare. Son travail n’est pas de la créer, cette demande.

Ainsi, même votre serviteur, qui se passionne un peu trop pour le barbecue, n’a pu résister à l’envie d’acheter quelques billets de la nouvelle loterie BBQ Québec, alors que je n’avais jamais acheté de gratteux de ma vie.

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour s’offrir une cuisine extérieure ...

Dépassé

Les jeunes ne s’amusent plus avec les loteries instantanées et leur caractère purement aléatoire. Ils se passionnent plutôt pour les jeux vidéo ou pour le pari et le poker en ligne. Au lieu de laisser mourir les « gratteux » de leur belle mort avec La Poule aux œufs d’or, les vendeurs de la société d’État se battent plutôt à coup de marketing ciblé pour les faire survivre.

Ce n’est pas ça le mandat de Loto-Québec, pas davantage que de créer des loteries avec les malheurs des gens.