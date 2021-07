Location de voitures aux jeunes: une dizaine d’entreprises visées par un recours collectif

Une dizaine d’entreprises de location de voitures à court terme sont citées dans un recours collectif en raison de leurs politiques de location qui seraient discriminatoires vis-à-vis des plus jeunes conducteurs.

Le recours, mené de front par l’organisme Option consommateurs, vise les entreprises Alamo, Avis, Budget Auto, Discount, Entreprise, Globe, Hertz, National et Thrifty.

Ces compagnies auraient «fait payer des frais supplémentaires à des clients âgés de 16 à 24 ans ou [les auraient] carrément empêchés de louer une voiture ou certains modèles de véhicules en raison de leur âge», allègue l’organisme dans sa demande de recours collectif, qui a été approuvée par la Cour supérieure du Québec.

La loi permet aux assureurs de faire une distinction en fonction de l’âge des conducteurs, mais ce n’est pas le cas pour les entreprises de location, a souligné l’organisme.

«Ces consommateurs paient déjà plus cher pour assurer leur véhicule en raison de leur âge, ils en viennent donc à payer doublement le fait qu’ils sont jeunes. De plus, un conducteur de 22 ans pourrait tout aussi bien avoir plus d’expérience de conduite, de meilleures habitudes ou un meilleur dossier de conduite qu’un jeune de 26 ans, par exemple», a soutenu Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire et juridique à Option consommateurs.

L’organisme réclame donc que les entreprises citées cessent d’imposer des frais supplémentaires en fonction de l’âge de leurs clients et dédommagent les jeunes automobilistes de 16 à 24 ans qui ont eu recours à leurs services depuis le 16 août 2016.

Les jeunes automobilistes qui ont loué une voiture au cours des cinq dernières années auprès d’une de ces entreprises sont invités à s’inscrire sur un portail web pour suivre le déroulement des procédures judiciaires.