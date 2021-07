LPGA: congestion au sommet

Quatre duos se partageaient le premier rang du classement au terme de la première ronde de l’Invitation Dow Great Lakes Bay, mercredi à Midland au Michigan, en vertu d’un rendement de 65 (-5).

Ainsi, Cydney Clanton et Jasmine Suwannapura, Pajaree Anannarukarn et Aditi Ashok, Nelly et Jessica Korda ainsi que Jillian Hollis et Lauren Stephenson se sont toutes placées en bonne posture après cette première journée disputée selon la formule des coups alternatifs.

La lutte demeure toutefois très serrée puisque neuf équipes se trouvaient en tête ou moins de trois coups après 18 trous.

Trois Canadiennes participent à cet événement, qui en est à sa deuxième édition. Faisant équipe avec la Sud-Coréenne In Gee Chun, Brooke M. Henderson est au 34e échelon après un cumulatif de 71 (+1).

Alena Sharp, qui évolue avec l’Australienne Sarah Kemp, risque de voir son tournoi se compléter après deux des quatre rondes puisque la carte de 72 (+2) qu’elle a cosignée se situait au-delà du couperet projeté.

Finalement, Jaclyn Lee et l’Écossaise Gemma Dryburgh étaient bien loin de la coupe aux lèvres au 66e rang, à 76 (+6).

Pour la deuxième ronde, le format de la meilleure balle a été retenu. Les deux formules se succéderont ensuite lors des deux dernières journées.