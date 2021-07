Ma petite chienne me rend plus humaine

À défaut de pouvoir me visiter régulièrement, mon fils, sa femme et leurs deux enfants m’ont offert un petit chien pendant la pandémie. Je trouvais l’idée totalement saugrenue vu que j’avais du mal rendue à 78 ans à voir à ma propre personne. Mais quelle n’est pas ma surprise de constater que le sens du quotidien que cette petite bête m’a apporté, règle en bonne partie mes errances d’avant.

On dirait que c’est plus facile de réguler mes activités domestiquesde ménage, lavage, repas et courses, que ça ne l’était avant que cette petite entre dans ma vie. Et je ne vous parle même pas de l’amour qu’elle me donne. Quand je me réveille la nuit avec elle sur mes pieds, ça calme toutes mes angoisses. Même mon médecin trouve que je vais mieux. Dire que je refusais obstinément d’avoir un chien à cause du trouble que ça allait m’apporter. Je peux te dire aujourd’hui Louise qu’elle me paie au centuple le peu de troubles qu’elle me cause.

Une mémé heureuse

Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites par votre témoignage. Bien des gens ont douté des bienfaits de la zoothérapie quand elle a fait son apparition dans nos vies aux alentours des années 80-90, alors que depuis longtemps les connaissances sur le sujet en vantaient les mérites, comme vous le faites aujourd’hui de si belle façon.