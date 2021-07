Nouveau-Brunswick: une première baleine noire empêtrée dans les eaux canadiennes en deux ans

Pour la première fois en deux ans, une baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée dans des cordages de pêche a été repérée mardi dans les eaux canadiennes.

Selon Pêches et Océans Canada, il s’agit d’un mâle de cinq ans, qui serait grièvement blessé à l’est de l’île Miscou, au Nouveau-Brunswick. Il a été identifié comme étant EG #4615 par l’aquarium de la Nouvelle-Angleterre, qui patrouille dans le sud du golfe du Saint-Laurent.

«Une étiquette satellite a été apposée sur l’engin, et le MPO continuera de suivre la baleine. Si les conditions météorologiques et les conditions de mer le permettent, des efforts peuvent être faits dans les jours à venir pour tenter de secourir la baleine», a-t-on expliqué mercredi par communiqué.

Une autre baleine noire, baptisée Snow Cone (EG #3560), est aussi empêtrée dans des cordages. Le 8 juillet, plusieurs équipes ont tenté de la secourir, parvenant notamment à lui retirer une corde supplémentaire dans le même secteur de l’île Miscou.

«D’autres cordages restent accrochés à l’animal, mais la corde autour de la nageoire pectorale a pu être desserrée», a-t-on spécifié. Selon l’équipe de sauvetage des baleines empêtrées dans des engins de pêche, Snow Cone semblait alors en «bon état» et semblait s’alimenter.

Cela ferait plusieurs mois que Snow Cone devrait composer avec des cordages et les experts vont tenter à nouveau de l’aider dès que ce sera possible de le faire. En mars dernier, l’animal avait été repéré dans cette condition difficile aux États-Unis. On l’avait partiellement libéré de ses cordages le 11 mai dans le même secteur près de l’île Miscou.