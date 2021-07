Où le CF Montréal jouera-t-il samedi?

À moins de 72 heures d’affronter le FC Cincinnati, les joueurs du CF Montréal ne savent toujours pas où ce match aura lieu.

Si on consulte le calendrier sur la page officielle du club, la rencontre de samedi soir affiche toujours un lieu à déterminer.

«C’est un peu chiant, mais on doit faire avec, c’est la réalité du COVID», a commenté sans filtre Zorhan Bassong.

«Nous idéalement, on aimerait jouer ici, on attend ça depuis vraiment un moment, a poursuivi l’arrière montréalais. Pour le moment, on n’a aucune nouvelle et on fait avec. C’est comme ça depuis le début de la saison, on est partis en Floride sans savoir quand on allait revenir.»

«On aimerait évidemment jouer devant nos partisans, mais on n’a pas de contrôle sur ça», a ajouté Mason Toye.

Le club devra annoncer ses intentions rapidement puisque le FC Cincinnati doit aussi faire ses plans de voyage. Si ce n’est pas Montréal, ça sera sans doute Fort Lauderdale.

Situation étrange

Pour Toye, la situation est étrange puisqu’il a été échangé à l’Impact l’an passé par le Minnesota, mais il s’est rapporté à l’équipe qui était alors basée au Red Bull Stadium, dans le New Jersey.

«Je n’ai encore jamais joué pour Montréal à Montréal. Je sais que ça va finir par arriver, mais j’ai hâte de rencontrer nos partisans.»

Toye était optimiste avant le début de la saison et s’était loué un appartement à Montréal dans lequel il a habité le temps du camp d’entraînement.

«Ça fait du bien de pouvoir retourner à la maison après l’entraînement plutôt que de rentrer dans une chambre d’hôtel. Ça fait surtout du bien mentalement de pouvoir conduire ma voiture, de me faire à manger chez moi.»

Pas le seul

Si la situation de Toye est pour le moins bizarre, il a rappelé que d’autres joueurs vivaient quelque chose d’encore plus étrange.

«C’est génial d’être à la maison. J’avais eu un avant-goût des installations l’an passé pendant la préparation pour la Ligue des champions et en présaison.»

«Mais je pense à Djordje [Mihailovic], par exemple, qui n’était encore jamais venu parce qu’il a été échangé pendant la saison morte», précise Toye.

Et comme Mihailovic participait à un camp d’entraînement avec l’équipe nationale américaine, il a seulement rejoint l’équipe quand celle-ci était déjà en Floride.

Longue attente

Les joueurs ont vécu de beaux moments cette semaine quand l’état-major de l’équipe a fait une haie d’honneur aux joueurs quand ils se sont présentés sur le terrain d’entraînement.

Il faut dire que les joueurs avaient hâte de rentrer au Centre Nutrilait.

«On attendait ça depuis longtemps, a confirmé Bassong. On était en Floride et on ne se sentait pas appuyés, dans le sens où on ne se sentait pas toujours les bienvenus partout où nous allions.»

Bassong a évidemment hâte de se produire à Montréal, ce qu’il n’a pas encore eu la chance de faire depuis qu’il a joint les rangs du CF Montréal, l’hiver dernier.

«Je suis né au Canada, j’ai grandi à Montréal et j’ai beaucoup d’amis et de famille qui attendent de me voir jouer. J’attends cette opportunité depuis longtemps.»

«J’essaie d’être patient, mais je suis très fébrile à l’idée de jouer au Stade Saputo dès qu’on le pourra.»