Possible homme armé: le parc aquatique Mont Cascades évacué

Le parc aquatique Mont Cascades de Cantley, en Outaouais, a été évacué mercredi après-midi parce qu’un homme aurait pointé ce qui avait toute l’apparence d’une arme longue en direction d’un employé sur la montagne.

Selon le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, un imposant déploiement policier s’est mis en branle à la suite de cet incident.

«Deux hommes auraient été vus, dont un qui aurait pointé ce qui pourrait être une arme longue ou une imitation, en direction d’un employé sur la montagne. Le parc est évacué», a-t-on expliqué dans un communiqué relayé aux médias.

MARC DESROSIERS/ AGENCE QMI

Description d’un des deux hommes possiblement impliqués

La police recherche actuellement un homme blanc au teint foncé et de forte corpulence qui serait âgé entre 30 et 40 ans. Il a les cheveux et la barbe foncée. Il portait un short vert rappelant les tenues de camouflage et un chandail bleu.

L’individu s’exprimait en anglais et il aurait un couvre visage vert.

MARC DESROSIERS/ AGENCE QMI

Jusqu’à présent, aucun suspect n’a encore été localisé en lien avec cette affaire, a indiqué le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Les résidents du quartier sont toujours priés d’éviter le secteur pour le moment.