BROUSSEAU, Gérard



À Montréal, le dimanche 11 juillet 2021 est décédé, à l'âge de 95 ans, Gérard Brousseau.Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Lucien (Madeleine Audet), Thérèse (feu Jérôme Germain) et Rollande, soeur de la Providence, son demi-oncle Albert Gingras (feu Mariette Cardinal), ses neveux et nièces, ses arrière-neveux et arrière-nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 16 juillet 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h, et samedi matin dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 17 juillet 2021, à 11h en l'église Saint-Elzéar, située au 16 boul. St-Elzéar, Laval Qc, H7M 1C2.