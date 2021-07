Annonce de Justin Trudeau et François Legault

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault sont réunis au Palais des congrès de Montréal, jeudi, pour une annonce concernant la relance du secteur aéronautique québécois.

Les deux paliers de gouvernement devraient annoncer un investissement massif de plus d’un milliard de dollars pour la construction d’avions et d’hélicoptères hybrides et électriques.

Justin Trudeau sera accompagné des ministres François-Philippe Champagne et Mélanie Joly, tandis que le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Eric Girard sera aux côtés de François Legault. Plusieurs grands acteurs du secteur aéronautique sont aussi sur place, notamment CAE, Bell Textron et Pratt & Whitney.

Justin Trudeau, qui affirme ne pas être en précampagne électorale, multiplie les annonces d’investissements depuis plusieurs jours.

Plus tôt jeudi, il s’est rendu dans une clinique de vaccination de Montréal pour saluer des travailleurs de la santé et des citoyens.