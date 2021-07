C’est maintenant ou jamais pour Cam Newton

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Cam Newton se doute bien que sa marge de manœuvre a été réduite avec l’arrivée de Mac Jones et il n’a pas l’intention de décevoir à sa deuxième saison avec l’équipe.

L’an passé, l’ancien des Panthers de la Caroline n’a pu mener les siens en éliminatoires, les «Pats» terminant la campagne avec une fiche de 7-9. Durant le printemps, il a vu le club sélectionner Jones au 15e rang du repêchage de la NFL, signe que l’organisation veut assurer ses arrières pour le futur à long terme.

Quant au présent, Newton veut donc en profiter pour obtenir du succès et montrer sa valeur à tous, pas seulement aux Patriots. Il a donc l’intention de conserver son poste de numéro 1.

«Je sais qui suis-je. Parfois, je me rappelle que les gens oublient qui vous êtes et ce que vous avez accompli. Maintenant, je suis dans une position où je dois être à mon meilleur. C’est vraiment un cas où je me lève ou je me tais», a-t-il mentionné au réseau ESPN, jeudi.

«Depuis que je suis ici, j’ai eu à peu près tout ce que je pouvais demander. Là, il est temps pour moi de faire valoir mon point», a-t-il aussi affirmé en espérant que ses performances sauront convaincre l’employeur de lui faire confiance à nouveau.

Newton a signé un pacte d’un an et de 5,1 millions $ durant la saison morte. En 2020, il a accumulé 2657 verges et huit touchés par la passe, tout en commettant 10 interceptions. Il a ajouté 592 verges et 12 majeurs au sol.