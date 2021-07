Déconfinement: avec les rapprochements, attention aux ITSS

Les rapprochements plus nombreux cet été pourraient provoquer une augmentation des infections transmissibles sexuellement prévient la Santé publique.

Avec le déconfinement, certaines relations intimes devraient reprendre ou se poursuivre plus fréquemment, si elles n’ont jamais cessé complètement.

Sans croire qu’une partie de la population a mis sa vie sexuelle sur pause pendant la pandémie, la Santé publique croit toutefois que le moment est bien choisi pour lancer une campagne de sensibilisation sur les risques des ITSS. Si la distanciation prend le bord et que les masques tombent, le condom reste un moyen de protection efficace.

Une année particulière

« On a eu une année très particulière. Avec les beaux mois d’été, les allégements des mesures et la vaccination, les gens se sentent davantage protégés. On s’attend à ce que les gens retrouvent une certaine normalité, donc plus de contacts sociaux et plus de contacts sexuels également », affirme la Dre Nathanaëlle Thériault, médecin spécialiste en santé publique à la Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale.

Certains experts, notamment aux États-Unis, prévoit donc une hausse des infections transmissibles sexuellement. Une baisse a été enregistrée dans la dernière année, mais peut-être pas parce que les gens ont été moins actifs sexuellement ou moins enclins à se protéger. Les applications de rencontre pour célibataires n’ont pas été désertées depuis l’hiver 2020.

Prévention importante

« Le contexte est maintenant propice à une augmentation des ITSS. On sait également qu’il y a eu moins de services de dépistage offerts dans la dernière année. On observe 25 % moins de dépistage et on voit moins de cas de chlamydia et de gonorrhée, entre 10 et 20 %. Pour nous, ce n’est pas nécessairement le reflet que la situation s’est améliorée. La circulation est toujours là », ajoute la Dre Thériault.

Alors que la chaleur s’installe et que certains sont peut-être tentés de faire du rattrapage, la Santé publique veut rappeler les bonnes habitudes à adopter pour être prêt à toute éventualité.

La campagne de sensibilisation Retour des rapprochements... avec plaisir et protection ! a aussi été lancée sur Facebook.

