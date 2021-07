Élections fédérales: «on pense qu’il va déclencher bientôt»

Même si Justin Trudeau martèle qu’il n’est pas en tournée électorale, le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, se doute qu’une élection fédérale sera déclenchée bientôt.

«On pense qu’il va déclencher bientôt, au mois d’août et puis la date finale fin de septembre à peu près», admet-il en entrevue à LCN.

Le chef du NPD se dit toutefois «prêt à travailler» avec le premier ministre.

«Je veux encore dire, si Justin Trudeau veut faire tout ce qu’il a promis de faire, on est prêt à travailler. Je suis prêt à livrer la marchandise, comme on dit. On a deux ans qui restent dans notre mandat, je veux continuer de travailler», affirme M. Singh.

Il soutient toutefois être prêt si le premier ministre, dont le gouvernement est minoritaire, décidait de déclencher une élection.

«Je vais être prêt et je vais montrer comment on a été là pour les gens, comment on s’est battu pour les gens et comment on va continuer de faire ça», déclare le chef du NPD.

Jagmeet Singh admet d’ailleurs être lui-même en tournée électorale.

«S’il [Justin Trudeau] le fait, on doit le faire aussi. C’est pourquoi aujourd’hui je suis ici, à London, hier j’étais à Windsor, demain à Moncton et on va faire une tournée au Québec bientôt aussi», dit-il.

Écoutez l’entrevue complète de Jagmeet Singh dans la vidéo ci-dessus.