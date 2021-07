Gabriel Landeskog est déçu de l’Avalanche

Le capitaine de l’Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog, ne s’est pas fait prier pour exprimer son désarroi relatif à ses négociations contractuelles qui n’avancent pas suffisamment à son goût.

Le hockeyeur de 28 ans sera admissible au statut de joueur autonome sans compensation le 28 juillet et il espère évidemment une progression significative dans ses pourparlers.

«Je ne peux pas aider, mais je suis honnête avec vous en disant que je suis un peu déçu que cela se soit rendu aussi loin, a-t-il mentionné au site The Athletic, mardi. Nous verrons ce qui se passera. J’ai encore espoir qu’on puisse s’entendre sur quelque chose et conclure un pacte. Mais si on me pose la question, je dis que j’aurais aimé régler cela il y a 8-10 mois.»

Landeskog est bien placé pour exiger beaucoup d’argent après avoir terminé un contrat de sept ans et de 39 millions $. Il a récolté 52 points en 54 rencontres durant la dernière campagne, ajoutant 13 points en 10 matchs éliminatoires.