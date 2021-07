Gold Cup: le Canada passe en quarts de finale

Le Canada a assuré sa place en quart de finale de la Gold Cup grâce à une victoire de 4 à 1 sur Haïti dans un match disputé à Kansas City.

Photo AFP

Cyle Larin a inscrit un doublé et a battu un record d’équipe en marquant ses neuvième et dixième buts en 2021 ; l’ancienne marque était de huit.

Les Haïtiens ont connu une bonne première demie pendant que le Canada n’était pas très bon après avoir rapidement pris l’avance.

Mais la formation haïtienne étant à court de huit joueurs en raison d’une éclosion de COVID-19, l’essence a manqué en fin de match.

Le Canada a obtenu et a converti deux tirs de pénalité en cinq minutes entre la 74e (Larin) et la 79e minute (Junior Hoilett). Stephen Eustaquio a marqué dans un second match consécutif, et Maxime Crépeau a remporté une seconde victoire d’affilée.

Photo AFP

Épuisants

« Ils ne disparaissent jamais, ils sont très athlétiques et n’arrêtent jamais. J’espère qu’on ne sera pas obligés de les affronter avant quelques années, ça fait trop de matchs contre eux », a lancé en riant l’entraîneur du Canada, John Hermand.

Bien que Haïti ait joué un très bon match, le Canada a surtout disputé une seconde moitié de première demie bien en dessous de ses standards.

« J’ai eu l’impression qu’on était un peu relâché sur leur terrain à toutes les positions. On a commencé à perdre notre entrain. »

Son équipe est aussi aux prises avec des problèmes de discipline puisqu’elle cumule déjà six cartons jaunes après deux rencontres de phase de groupe.

Ayant reçu son second jeudi soir, le très bon Stephen Eustaquio ratera le dernier match de la phase de groupe contre les États-Unis.

« Avoir déjà six cartons jaunes au début d’un tournoi n’est pas évident, a admis Herdman. Stephen sera suspendu pour le prochain match, mais il aura le quart de finale et la demi-finale devant lui. »