Johnson & Johnson: rappel pour les crèmes solaires en aérosol Neutrogena et Aveeno

La compagnie américaine Johnson & Johnson rappelle tous les lots de cinq produits de protection solaire en aérosol de marques Neutrogena et Aveeno, après y avoir trouvé la présence d’un cancérigène.

Des tests internes ont permis de trouver de faibles niveaux de benzène, un composant naturel du pétrole brut qui peut potentiellement causer le cancer selon le niveau et l'étendue de l'exposition, dans certains échantillons de ses produits.

Johnson & Johnson demande donc aux consommateurs de cesser d'utiliser les produits concernés.

Le géant américain a fait savoir que seuls les écrans solaires touchés sont ses produits en aérosol. Les crèmes solaires Neutrogena Beach Defense, Cool Dry Sport, Invisible Daily et Ultra Sheer ainsi que la crème solaire en aérosol Aveeno Protect + Refresh sont rappelés.

Distribués largement aux États-Unis, les écrans solaires visés par le rappel sont également vendus au Canada. L'avis s’applique sur toutes les tailles d’emballage et tous les niveaux de facteur de protection solaire, ou SPF.

Johnson & Johnson, basé au Nouveau-Brunswick et dans le New Jersey, a déclaré avoir informé l’agence américaine Food and Drug Administration du rappel.

«Bien que le benzène ne soit un ingrédient dans aucun de nos produits de protection solaire, il a été détecté dans certains échantillons des produits de protection solaire en aérosol. Nous étudions la cause de ce problème, qui est limité à certains produits solaires en aérosol», a mentionné Johnson & Johnson Consumer inc. par voie de communiqué, mercredi.