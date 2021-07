La première moitié de Guerrero Jr et Ohtani

La pause du match des étoiles est maintenant terminée. Pendant qu’une quarantaine de joueurs se sont rendus au Colorado pour prendre part à la classique des étoiles, les autres ont pu prendre quelques jours de congé avant de reprendre le boulot.

L’heure est au bilan de la première moitié de saison. Bien sûr, les Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr, Fernando Tatis et plusieurs autres se sont occupés du spectacle sur le terrain.

À l’extérieur du terrain, il y a aussi eu beaucoup d’action. La situation de l’avenir des Rays et des Athletics dans leur ville respective a encore fait couler beaucoup d’encre. Pendant que le dossier de la garde partagée n’a pas fait l’unanimité à Tampa, un déménagement possible des A’s à Las Vegas est maintenant évoqué par le commissaire Rob Manfred.

Lors de la même conférence de presse, Manfred a annoncé la fin des matchs de sept manches pour un programme double. De plus, en prolongation, les équipes ne commenceront plus leur tour au bâton avec un coureur posté au deuxième coussin. Je ne suis pas sûr que ce sont deux bonnes décisions, mais j’y reviendrai dans les prochaines semaines.

Lutte serrée

Place aux honneurs individuels de la première moitié de la saison régulière. Pour les titres des joueurs les plus utiles, la lutte sera serrée dans les deux ligues.

Dans l’Américaine, Shohei Ohtani (Los Angeles) et Vladimir Guerrero Jr (Toronto) sont les favoris pour rafler cet honneur. Leurs statistiques sont éloquentes. Au moment où l’on se parle, Guerrero Jr semble avoir une avance au premier rang de plusieurs catégories offensives.

Autres joueurs qui pourraient être considérés : Matt Olson (Oakland), Xander Bogaerts (Boston) et Jose Abreu (Chicago).

Du côté de la Nationale, le favori est Fernando Tatis Jr (San Diego). Il n’a plus besoin de présentation. Il est capable de tout faire sur un terrain de baseball. Avec la blessure qui a mis fin à la saison de Ronald Acuna Jr, il semble fin seul dans la course.

Autres joueurs qui pourraient être considérés : Max Muncy (Los Angeles), Nick Castellanos (Cincinnati) et Brandon Crawford (San Francisco).

L’excellence de deGrom

Au monticule, les lanceurs ont fait la vie dure aux frappeurs durant les deux premiers mois de la saison. Lors de la première moitié, ils ont égalé un record avec un total de sept matchs sans point ni coup sûr. Il y a de bonnes chances que cette marque soit battue d’ici la fin de l’année.

Pour le trophée Cy Young, les candidats ne sont pas nombreux.

Dans la Nationale, il y a un nom qui est unanime : Jacob deGrom. Même s’il a fait un séjour sur la liste des blessés, l’artilleur des Mets a livré des chiffres incroyables depuis le début de la saison. Il a présenté une fiche de 7-2, mais surtout maintenu une moyenne de points alloués de 1,08.

S’il y a un autre candidat en nomination, ça pourrait être Kevin Gausman des Giants. En plus d’un dossier de 9-3, il a présenté une moyenne de points mérités de 1,73. C’est un métronome.

Dans l’Américaine, c’est beaucoup moins clair. Lance Lynn (9-3) et Carlos Rodon (7-3), deux lanceurs des White Sox de Chicago, pourraient se livrer bataille pour le trophée.

Bien sûr, il y a également Gerrit Cole, des Yankees de New York, dans le portrait. Cependant, il a connu un passage à vide après le début des inspections pour les substances collantes chez les lanceurs. Chris Bassitt (Oakland) et Aaron Civale (Cleveland) seront aussi considérés en raison de leurs fiches.

En terminant, chez les recrues, on devrait assister à une belle bataille jusqu’à la fin de la campagne. Il y a de bons candidats dans les deux circuits.

Dans la Ligue nationale, les campagnes de Jonathan India (Cincinnati), Chazz Chislom Jr (Miami) et Dylan Carlson (St-Louis) devraient faire partie des candidats. Dans l’Américaine, Adolis Garcia (Texas) a une longueur d’avance sur les autres candidats.

▶ À noter que ma chronique MLB fera relâche pendant les trois prochaines semaines.

À surveiller

BREWERS C. REDS

19 juillet, 19 h 10

La course au premier rang repart en force dans la section Centrale. Avant la pause du match des étoiles, les Reds ont retranché trois matchs à leur écart avec les Brewers. Cette série promet d’être excitante et il sera intéressant de voir si les Reds pourront se rapprocher davantage de leurs rivaux. Les lanceurs partants des Brewers ont connu une excellente première moitié de saison et leurs performances seront déterminantes dans cette série. Ce sera un beau duel contre les frappeurs des Reds qui détiennent la septième meilleure moyenne collective du baseball majeur (,249).

ASTROS C. WHITE SOX

19 juillet, 20 h 10

On assistera à une bataille entre deux équipes qui sont au premier rang de leur division respective. Est-ce que ce serait un avant-goût d’un possible choc en séries éliminatoires ? Ce n’est pas impossible. Chaque équipe tentera de passer un message à l’autre au cours de cette série. Avant la pause des étoiles, les White Sox avaient remporté leurs huit derniers matchs. Pour ce qui est des Astros, ils n’étaient pas en reste. Ils avaient remporté sept de leurs 10 derniers matchs. Ça s’annonce comme un affrontement de haut niveau.

PADRES C. NATIONALS

19 juillet, 19 h 05

On aura droit à une confrontation entre l’une des meilleures attaques et l’une des meilleures rotations du baseball. Par contre, lorsqu’on regarde les statistiques collectives, on a droit à une surprise. Les Nationals ont la septième meilleure moyenne collective alors que les lanceurs des Padres ont la troisième meilleure moyenne de points mérités. On aurait pu penser le contraire. Les Padres sont engagés dans la course au meilleur deuxième avec les Dodgers. Ils n’ont pas une grande marge de manœuvre pour amorcer la deuxième moitié de saison.

En feu

Photo AFP

Brandon Crawford, des Giants de San Francisco, était en feu avant d’entamer la pause du match des étoiles. Lors de ses neuf derniers matchs, il avait maintenu une moyenne de ,556 avec un circuit et sept points produits. Il n’a été retiré qu’une seule fois sur des prises durant cette séquence. S’il poursuit dans la même veine, il obtiendra facilement la meilleure saison de sa carrière.

En panne

Photo AFP

Cody Bellinger connaît une saison frustrante à tous les niveaux. Il a été à l’écart pendant deux mois en raison d’une blessure sérieuse à un mollet. Puis, il a effectué un autre séjour sur la liste des blessés au mois de juin. Le voltigeur devait être content d’avoir quelques jours de congé à la pause des étoiles. À ses 50 dernières apparitions au bâton, il n’avait obtenu que six coups sûrs, dont trois circuits, pour une moyenne de ,120. Les Dodgers auront besoin de sa production dans la dernière portion du calendrier régulier.

Sur trois prises...

1. La saison de Ronald Acuna Jr est terminée. Une blessure au genou sur un jeu de routine. Un dur coup pour les Braves qui cherchent à combler leur écart sur les Mets de New York qui trônent au premier rang de la section Est de la Nationale. Avec la perte d’Acuna Jr, ce sera très difficile pour les Braves de se qualifier pour les séries. À moins que le directeur général Alex Anthopoulos décide d’amener du renfort pour combler cette perte. Par contre, des joueurs comme Acuna Jr, on n’en trouve pas aux coins des rues.

2. La performance de Pete Alonso au concours de coups de circuit a été impressionnante. Il a frappé pas moins de 74 circuits pour conserver le titre qu’il avait remporté en 2019. Son élan sec et compact est taillé sur mesure pour ce concours. Alonso est encore le meneur des Mets à l’attaque cette saison. S’il n’y a pas d’embûches sur sa route, il atteindra le plateau des 30 circuits et des 100 points produits en 2021. Si les Mets souhaitent participer à un premier match éliminatoire depuis 2016, ils devront compter sur un Alonso en forme.

3. Le receveur Henry Davis a été le premier choix du repêchage du baseball majeur cette semaine. Le produit de l’Université Louisville a été choisi par les Pirates de Pittsburgh. C’était la deuxième fois en trois ans qu’un receveur était sélectionné au tout premier rang. Cependant, lorsqu’on consulte les premiers choix des dernières années, le fait d’être repêché au premier rang ne garantit pas que l’athlète va connaître une grande carrière dans les majeures. La route est longue et parsemée d’embûches.

22

À 22 ans et 119 jours, Vladimir Guerrero Jr est devenu le plus jeune joueur à remporter le titre de joueur par excellence du match des étoiles. Ken Griffey Jr détenait l’ancienne marque à 22 ans et 236 jours lorsqu’il avait mis la main sur cet honneur en 1992. Ça pourrait être le début d’une longue et brillante carrière.

18 juillet 1990 - L’intimité de Lyons

Photo courtoisie

C’est un jeu qui fait encore partie des moments cocasses du baseball en 2021. Après avoir plongé tête première au premier coussin, Steve Lyons tente d’enlever de la terre dans ses pantalons. Toutefois, il les échappe devant 14 770 spectateurs au Tiger Stadium. Fou rire généralisé. Qui était le lanceur des Tigers sur la séquence ? Dan Petry, le père du défenseur du Canadien.