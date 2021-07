Le plus haut général américain redoutait que Trump imite Hitler pour garder le pouvoir, selon un livre

Washington | Dans les ultimes semaines de Donald Trump à la Maison Blanche, le plus haut chef militaire américain s’est inquiété de la possibilité que le président recoure à l’armée pour se maintenir au pouvoir, allant jusqu’à comparer la rhétorique du milliardaire à celle d’Adolf Hitler, selon un livre de deux journalistes du Washington Post.

Le général Mark Milley a comparé les jours de vive tension durant lesquels Donald Trump affirmait de façon erronée avoir remporté la présidentielle à l’événement de l’incendie du Reichstag en 1933, exploité par les nazis pour éliminer les forces d’opposition politiques et mettre en place un régime totalitaire en Allemagne.

« On vit un moment comme celui du Reichstag », aurait déclaré à ses collaborateurs le chef d’état-major américain, selon ce nouveau livre intitulé « I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year ».

Confiant avoir « l’estomac noué » par les fausses affirmations présidentielles, le général Milley aurait assimilé cette rhétorique de Donald Trump à « la parole d’évangile du Führer », assurent Carol Leonnig et Philip Rucker. Les deux journalistes précisent avoir interviewé plus de 140 personnes pour rédiger leur ouvrage.

Un porte-parole du général Mark Milley a refusé de confirmer ces déclarations.

Toujours selon les auteurs du livre, le plus haut gradé du Pentagone s’est, de façon répétée, inquiété de l’éventualité qu’un coup d’État soit en préparation du côté de partisans de Donald Trump.

Juste après avoir participé le 10 novembre 2020 à une réunion de sécurité centrée sur la « Million MAGA March », un rassemblement pro-Trump contestant les résultats de l’élection de la semaine précédente, Mark Milley a confié craindre une descente « de chemises brunes dans les rues », en référence à la formation paramilitaire du Parti national-socialiste.

Dans les semaines suivantes, le chef d’état-major américain a abondamment consulté les responsables militaires américains pour étudier les éventuelles chances qu’aurait Trump, en s’appuyant sur les hommes qu’il avait placés au Pentagone, à la CIA et au FBI, de conserver le pouvoir par la force.

Ces entretiens l’ont finalement rasséréné. « C’est l’Amérique. C’est solide. Les institutions ploient, mais ne se brisent pas », aurait-il conclu.