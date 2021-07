Les Panthers ne veulent plus du contrat de Keith Yandle

Le vétéran défenseur Keith Yandle verra son contrat racheté par les Panthers de la Floride, entente à laquelle il restait deux saisons à écouler.

• À lire aussi: Une saison sans le capitaine Weber?

• À lire aussi: Luke Richardson obtient une prolongation de contrat de trois ans

C’est ce qu’a indiqué jeudi le journaliste Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet.

Détenant une clause de non-mouvement à son pacte, l'arrière n’aura pas à être soumis au ballottage. Au cours de la prochaine campagne et de la suivante, sa rémunération devait compter pour 6,35 millions $ sur la masse salariale de son équipe. Pour la saison 2021-2022, sa paie était fixée cependant à 5,25 millions $.

Yandle, 34 ans, a passé les cinq dernières années avec les Panthers. Pendant le plus récent calendrier régulier, il a inscrit trois buts et 24 mentions d’aide pour 27 points en 56 rencontres, tout en présentant une fiche de -8. Depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey en 2006-2007, l’ancien des Coyotes de l’Arizona et des Rangers de New York a accumulé 600 points en 1032 duels.