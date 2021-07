Les touristes de retour au Canada dès la mi-août?

Le Canada pourrait rouvrir ses frontières aux touristes vaccinés aussi tôt que la mi-août.

Jeudi, Justin Trudeau a présenté un plan de réouverture à ses homologues des provinces.

Et si le pays atteint ses cibles de vaccination et que la situation de la santé publique continue d’évoluer positivement, le gouvernement fédéral serait prêt à accueillir les voyageurs pleinement vaccinés d’ici le début du mois de septembre.

Les touristes américains pleinement vaccinés pourraient quant à eux entrer au Canada à compter de la mi-août.

Ottawa affirme que les premiers ministres des provinces sont favorables aux plans de réouverture.

Justin Trudeau et ses homologues provinciaux doivent discuter des détails d’une éventuelle réouverture des frontières au début de la semaine prochaine.

Ces derniers doivent notamment travailler à la création d’une preuve de vaccination.

Des élections dans l’air

Malgré les annonces qui se multiplient depuis quelques semaines, Justin Trudeau continue de se défendre d’être en campagne préélectorale.

«On a bien travaillé depuis deux ans, mais on est dans une situation minoritaire. On sait que la vie d’un parlement minoritaire, c’est un an et demi normalement et on a déjà dépassé ça», indique-t-il.

Biden «plus prévisible»

Après la tempête Donald Trump, le premier ministre Justin Trudeau se retrouve aujourd’hui devant Joe Biden, un personnage diamétralement opposé de son prédécesseur. Faut-il y voir le signe d’une relation plus facile avec les Américains au cours des quatre prochaines années?

«Ce n’est jamais facile avec les Américains, mais je sais que M. Biden est plus aligné [avec nos positions] et il est beaucoup plus prévisible, c’est un vrai ami au Canada», juge Justin Trudeau.

