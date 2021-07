Suis-je anormale?

J’ai 45 ans, et depuis que j’ai une vie sexuelle active, je ne peux pas dire que j’ai connu une seule relation qui soit totalement sans douleur. Vers l’âge de 20-21 ans, je mettais ça sur le compte de mes amoureux trop fougueux pour attendre que je sois totalement lubrifiée avant de procéder. Par la suite, j’ai commencé à me dire que c’était moi qui avais été traumatisée par des premières expériences douloureuses et qui me contractais trop pour faciliter l’opération.

Il faut dire aussi que ma mère qui avait été, selon elle, une championne baiseuse des années 70, a toujours dit qu’elle me trouvait en dessous de tout sur le plan de la séduction. La pente était difficile à remonter et je me fiais sur elle pour tenter d’améliorer ma performance grâce à toutes sortes de crème dont elle vantait les vertus.

Toujours est-il que deux enfants et deux séparations plus tard, je me retrouve dans la même situation ; c’est-à-dire que je souffre toujours au moment de la pénétration. Oh, pas toujours autant à chaque fois, mais quand même un peu. Comme je suis présentement en relation avec un homme qui accepte mes deux enfants sans restriction aucune, ce qui est rare, j’aimerais pouvoir profiter avec lui d’un repos du guerrier.

Je n’ai plus envie de me faire dire par mon médecin de famille, comme par ma mère d’ailleurs, que tout ça c’est dans ma tête. Et si c’est vraiment juste dans ma tête, que quelqu’un trouve un moyen de le régler complètement pour que la douleur disparaisse. Car cette fois, l’homme qui est dans ma vie a envie autant que moi que je sois satisfaite de ce qu’on fait ensemble.

Pensez-vous ça possible Louise ? Ou pensez-vous que je rêve en couleur et que même si je suis totalement en sécurité avec mon amoureux, je sois vouée à souffrir à chaque relation sexuelle ?

Nicky

J’ai lu qu’une chercheuse montréalaise vient de mettre au point une thérapie pour améliorer la santé sexuelle des personnes dans votre situation. Car non, vous n’êtes pas la seule dans votre cas. Ces douleurs pendant les relations sexuelles concerneraient dans les faits une femme sur cinq.

Même si je connais peu de choses à ce propos, je puis vous dire que ces douleurs ont de multiples causes (pensées, comportement, interaction de couple, anxiété, peur du rejet, etc.), ce qui les rend difficiles à traiter. Mais il existe un espoir de solution et je vous recommande de consulter le site de la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les relations intimes à l’Université de Montréal : Sophie Bergeron.