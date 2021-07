Tadej Pogacar, une fois de plus

(Sportcom) – Victorieux au sommet du col du Portet mercredi, le détenteur du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE-Emirates) a remporté une deuxième étape de suite au Tour de France en s’imposant lors de la 18e étape présentée jeudi.

Tout comme la veille, Pogacar a devancé son rival danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma, +2 secondes) quelques instants avant de franchir le fil d’arrivée pour remporter l’épreuve de 129,7 kilomètres. Le Colombien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) a complété le top-3, lui qui a conclu la distance dans le même temps que Vingegaard.

Les Québécois Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) ont été témoins de belles performances de la part de leurs coéquipiers lors de cette course. Chez Astana-Premier Tech, le Kazakh Alexey Lutsenko a pris le 13e rang (+1 minute 8 secondes) alors que l’Irlandais Dan Martin s’est démarqué chez Israel Start-Up Nation avec une 5e place (+24 secondes).

«Je suis très satisfait pour (Alexey) Lutsenko. Il sécurise son bon classement au général. Je pense qu’il est capable de gagner encore une place au contre-la-montre. Très belle performance pour lui aujourd’hui (jeudi)», a affirmé Houle en entrevue à Sportcom.

Au niveau personnel, le cycliste de Sainte-Perpétue, 55e du jour, s’est aussi dit satisfait de sa performance. «Je me sentais bien, j’ai bien géré mon étape et ç’a bien été. J’ai fini à mon rythme derrière. Ce n’était pas évident puisqu’il n’y a pas eu d’échappée au début. Le maillot jaune a prouvé qu’il était le plus fort.»

De son côté, Guillaume Boivin a pris le 83e échelon lors de cette étape.

Au classement général provisoire, Pogacar devance toujours Vingegaard (+5 minutes 45 secondes) et Carapaz (+5 minutes 51 secondes). En plus du maillot jaune de meneur, le Slovène de 22 ans s’est emparé du maillot à pois de meilleur grimpeur.

Avec une 43e place, le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) est le grand perdant de la journée. Il glisse du quatrième au dixième rang du classement général provisoire (+16 minutes 25 secondes).

Les étapes en montagne étant maintenant chose du passé, les cyclistes parcourront vendredi les 207 kilomètres qui séparent Mourenx de Libourne, avant de s’attaquer aux deux dernières étapes prévues cette fin de semaine.

«Mon objectif est maintenant simple, je veux me rendre à Paris», a conclu Hugo Houle.