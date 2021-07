Trois ans de plus pour Anthony Duclair

Les Panthers de la Floride ont accordé jeudi une prolongation de contrat de trois ans à l'attaquant québécois Anthony Duclair.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été précisées. Selon le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, la valeur moyenne annuelle est de 3 millions $. Le patineur de 25 ans avait accepté un pacte d’un an et de 1,7 million $ le 17 décembre dernier et était admissible à l’autonomie partielle cet été.

Duclair a inscrit 32 points, dont 10 filets, en 43 parties à sa première saison avec l’organisation floridienne.

«Anthony a donné de la bonne vitesse et de belles habiletés à notre formation cette année, a déclaré le directeur général Bill Zito par voie de communiqué. Nous nous attendons à le voir continuer d’agir comme un excellent fabricant de jeux sur la glace et un ambassadeur de choix au sein de la communauté.»

Celui ayant porté l’uniforme de six équipes dans la Ligue nationale a amassé 194 points en 396 rencontres en carrière.